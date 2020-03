DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Un'iniziativa da applausi. A promuoverla i tifosi del Borussia Dortmund, in particolare quelli che abitualmente occupano la leggendaria Sudtribune del Signal Iduna Park.

Vogliamo aiutare le persone - recita il comunicato pubblicato su Facebook - che al momento fanno parte dei gruppi a rischio contagi. Da mercoledì, in un periodo di tempo che va dalle 11 alle 17, ci offriamo di portare a casa vostra la spesa o di offrire altri servizi di consegna. Per favore, utilizzate questo servizio solo se fate davvero parte dei gruppi a rischio o se siete in isolamento. Quando il nostro tifo appare unito, quando si unisce nella buona e nella cattiva sorte e si prende cura l'uno dell'altro, tutto questo ha un effetto positivo non solo su ciò che accadrà al Westfalenstadion. Possiamo alzare la voce anche su questioni più importanti. In tempi come questi è fondamentale esprimere le nostre preoccupazioni, i nostri interessi e le nostre critiche al mondo esterno