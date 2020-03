Le parole del tecnico del Sassuolo nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2020 12:06 | aggiornato 17/03/2020 12:11

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha raccontato a La Gazzetta dello Sport come stia vivendo questo insoliti giorni di emergenza:

La giornata è una lunga videochiamata e la preoccupazione per i miei genitori, anche loro in città (De Zerbi è a Sassuolo, la famiglia a Brescia, ndr). Quale futuro per il campionato? L'importante è che per una volta si prendano decisioni senza che ognuno badi al proprio orticello

Sul suo futuro:

Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene. Sono pronto già da due anni, ma è anche vero che mi diverto molto ad allenare questi giocatori

Sul compianto presidente del Sassuolo, Squinzi:

Di lui mi ha sempre colpito l'ambizione, mi diceva che dovevamo andare in Champions. Non era presuntuoso, ma visionario. Da quando sono morti i coniugi Squinzi non ho mai parlato di progetti con nessuno. Questa comunque è una squadra giovane, di prospettiva e seria, con margini di crescita. La continuità ci ha dato più certezze

Su Boga, Berardi, Caputo e Locatelli: