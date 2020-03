La Conmebol ha seguito la stessa linea della Uefa, spostando tutto al 2021 nelle stesse date.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2020 15:13 | aggiornato 17/03/2020 15:17

Non solo la UEFA, anche la Conmebol ha deciso di prendere provvedimenti a seguito dell'epidemia coronavirus. Così stata ufficializzata la sospensione della Copa América 2020 che si sarebbe dovuta tenere in Argentina e Colombia. La decisione è stata presa subito dopo il rinvio degli Europei 2020.

A rivelarlo è il Clarin sul proprio sito on line. Entrambi i tornei si giocheranno quindi simultaneamente, dall'11 giugno all'11 luglio 2021. L'idea è che il trasferimento dei calciatori venga effettuato contemporaneamente, per non complicare i rapporti con le squadre.

Anche dall'altra parte del mondo, insomma, sono state prese le stesse identiche misure adottate in Europa, al fine di non intasare i calendari e lasciare alle leghe nazionali la possibilità di concludere in ritardo rispetto al previsto i rispettivi campionati nazionali.