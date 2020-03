"Hellas Verona FC comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre". Questo il comunicato pubblicato dall'Hellas Verona sui suoi canali ufficiali. Zaccagni, 1 gol e 7 assist in 24 presenze stagionali, è il primo giocatore scaligero risultato positivo al Covid-19. La squadra di Juric è in quarantena da quando è uscita la notizia della positività dell'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini (il Verona è l'ultima squadra ad aver affrontato i blucerchiati lo scorso 8 marzo).

