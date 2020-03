La terza prova stagionale del Grande Slam è in programma a partire dalla fine di giugno. L’evoluzione del Covid-19 rischia di far slittare il torneo.

di Antonio Gargano - 17/03/2020 15:42 | aggiornato 17/03/2020 15:47

Nella giornata in cui viene comunicato ufficialmente il rinvio di Euro 2020, non è solo il calcio ad essere messo a repentaglio dalla diffusione del Coronavirus. Le prime difficoltà si sono già registrate in Inghilterra, con lo stop della Premier League e delle altre categorie del calcio britannico, ma anche con le numerose polemiche legate al regolare svolgimento delle corse ippiche di Cheltenham. Adesso tocca al tennis: il torneo di Wimbledon rischia di essere cancellato.

La terza prova stagionale del Grande Slam, per il momento, è in programma a partire dal 29 giugno e si concluderà il 12 luglio. Un periodo di 2 settimane in cui l’All England Club farà registrare un’affluenza di decine di migliaia di spettatori sui quasi 20 campi del torneo: un pericolo di contagio troppo grande, stando alle ultime evoluzioni del Covid-19.

Momentaneamente esclusa sia l’ipotesi del rinvio, sia quella di una disputa del torneo a porte chiuse. Lo svolgimento di Wimbledon è in bilico, ma molto dipenderà anche da ciò che accadrà a Parigi poche settimane prima: la seconda competizione Slam della stagione è il Roland Garros, che potrebbe andare incontro alla stessa sorte del major britannico.

Emergenza Coronavirus in Inghilterra: Wimbledon rischia la cancellazione

Nonostante il dietro-front di Boris Johnson, passato dal minimizzare il problema all’imporre uno stato di semi-isolamento dell’Inghilterra, l’organizzazione di Wimbledon prosegue senza badare a ciò che sta succedendo nel resto d’Europa e del mondo.

I danni economici per la cancellazione del torneo sarebbero enormi: sponsor dei principali brand internazionali, accordi con i marchi sportivi più famosi a livello globale, rimborso dei biglietti e delle prenotazioni in hotel, senza contare ciò che verrà investito per la permanenza degli atleti, rappresentano le paure maggiori per chi gestisce l’aspetto finanziario di Wimbledon. Un problema che riguarderebbe anche i tennisti non di punta, ovvero quelli fuori dai primi 50 piazzamenti del ranking, che trarrebbero grande beneficio dalla partecipazione all'evento.

As concerns over the coronavirus outbreak continue to grow, Wimbledon organizers would rather cancel the tournament instead of stage the tournament without spectators, according to reports.



Read more >>> https://t.co/D7ShK6zXpv pic.twitter.com/FjNSh0J6MM — Live Tennis (@livetennis) March 13, 2020

Il major britannico è l’appuntamento di maggior lusso nel panorama del tennis mondiale, pur non vantando il montepremi degli US Open. A New York c’è il guadagno maggiore per i tennisti, ma a Wimbledon si respira l’aria della leggenda per un torneo che conta ben 133 edizioni. Una sua cancellazione per l’emergenza Coronavirus sarebbe anche un danno d’immagine non indifferente.

Eppure, le indicazioni che emergono dal resto del circuito non sono incoraggianti. Nelle scorse settimane, l’ATP ha ricevuto la notifica di cancellazione di tre prove del Masters 1000: Indian Wells, Miami e Montecarlo, con l’aggiunta di tutti i tornei in programma per le prossime 6 settimane.

La direzione di Wimbledon farà tutte le valutazioni del caso prima di prendere una decisione così importante: che si tratti di cancellazione o semplice rinvio, si potrebbe arrivare ad una decisione storica nel giro di pochi giorni. La Lawn & Tennis Association, la federazione a cui fa capo il torneo, attende comunicazioni in merito. Finora, gli unici rinvii sono stati causati dalle due guerre mondiali.