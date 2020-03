Le parole dell'allenatore del Guangzhou Evergrande.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2020 11:00 | aggiornato 17/03/2020 23:05

L'allenatore del Guangzhou Evergrande Fabio Cannavaro è intervenuto a Sky Sport per parlare dell'emergenza Coronavirus:

Sono in quarantena perché, pur essendo stato fuori dalle zone rosse, ho passaporto italiano e sono stato a Dubai per 20 giorni dove ho più volte fatto il tampone e gli esami del sangue. Nonostante questo, al mio rientro in Cina il Governo mi ha imposto la quarantena di 14 giorni. Adesso sono a casa, non ho contatti con nessuno già da 5 giorni. La situazione qua in Cina sta migliorando, ma io vorrei fare un passo indietro a quando è scappiata l’epidemia: la situazione è stata gestita in modo esemplare, per strada non c’era nessuno, ma solo posti di blocco e militari che misuravano la temperatura, tutti in mascherina. Era vietatissimo uscire per strada. Dopo due mesi e mezzo la Cina sta tornando alla normalità: il virus non è stato sconfitto, ma è sotto controllo

Cannavaro ha poi proseguito così:

Sento parlare dall’Italia, in molti sperano che tra 15 giorni potranno uscire di casa ma la mia sensazione è che questa situazione durerà più a lungo. Bisogna insistere per far stare le persone a casa in Italia, la preoccupazione è infatti quella di intasare strutture che non sono adeguate a ospitare troppe persone. Per non essere contagiati bisogna stare a casa. È il metodo migliore. Bisogna essere compatti, l’intero Paese deve tirarsi fuori da questa situazione e lo può fare solo attraverso leggi molto rigide e con il pugno duro. Bisogna far stare a casa le persone. Bisogna fare più squadra possibile. Noi campioni del Mondo del 2006 abbiamo avviato un progetto per la raccolta fondi, soldi che doneremo alla Croce Rossa italiana e serviranno a potenziare tutte le strutture regionali e fornire kit e materiali per fronteggiare il coronavirus: in Italia mancano le attrezzatture per le persone che sono in prima fila a lottare negli ospedali. A loro dobbiamo dare il nostro supporto. È dura ma non bisogna mollare".

Poi ha concluso: