Stefano Castagna, agente del difensore della Lazio Luiz Felipe, ha parlato ai microfoni di MundoDeportivo delle voci di mercato che vorrebbero il Barcellona interessato al suo assistito:

È un onore l’interesse del Barcellona, ma ora il giocatore è concentrato solo sulla Lazio e sul titolo. Speriamo che l’emergenza Coronavirus rientri presto. Certo, il Barcellona è il Barcellona. Luiz Felipe è un difensore completo, veloce, tecnico. In Italia sta facendo molto bene ed è normale che grandi top club siano andati alla Lazio per parlare di lui. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo. Ad oggi comunque nessuno del Barcellona mi ha chiamato. Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus alcuni grandi club hanno contattato la Lazio. Non ci sono tanti difensori centrali in giro