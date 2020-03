Cellino ha deciso di tenere una riunione concordata con i collaboratori dei due ex tecnici. L'Assoallenatori: "Condotta irresponsabile".

di Daniele Minuti - 17/03/2020 19:02 | aggiornato 17/03/2020 19:06

Nuova polemica sul calcio italiano, in un momento di estrema tensione dopo lo stop a tutti i campionati per via dell'emergenza Coronavirus. Stavolta il centro del discutere è il Brescia e in particolare una decisione del presidente Massimo Cellino.

Il massimo dirigente delle Rondinelle avrebbe convocato tutti i membri degli staff tecnici degli ex allenatori Fabio Grosso ed Eugenio Corini per una riunione programmata in precedenza per il 18 marzo. Nonostante sia stata diramata la sospensione di tutte quante le attività sportive e di allenamento fino al 28.

La riunione al centro di allenamento del Brescia comprenderebbe anche preparatori atletici, vice e collaboratori dei due allenatori esonerati dallo stesso Cellino durante questa stagione (Corini per ben due volte). Questa proposta ha scatenato la furia dell'AIAC.

Corini e Grosso convocati dal Brescia: protesta dell'AIAC

L'Assoallenatori ha infatti pubblicato un comunicato con toni durissimi sulla decisione di Cellino di convocare una riunione nonostante le decisioni del Governo e del mondo sportivo. Minacciando azioni contro il presidente.