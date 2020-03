A post shared by Jose Luis Gayà (@jose_gaya) on Mar 15, 2020 at 2:22pm PDT

View this post on Instagram

Gaya è uno dei cinque giocatori del Valencia risultati positivi al Covid-19. Oltre al suo, è stato reso noto anche il nome di Garay. L'Atalanta, ultima squadra ad aver affrontato il Valencia (nel ritorno degli ottavi di Champions League), è in isolamento domiciliare da quando è emersa la notizia e non tornerà ad allenarsi prima di martedì 24 marzo.

Sono a casa in isolamento e totalmente asintomatico. Ora sono gli anziani ad avere bisogno di aiuto e di essere seguiti dai nostri eroi della salute. Ringrazio tutti i membri del servizio sanitario spagnolo. Non voglio poi dimenticare tutte quelle persone che stanno facendo il possibile affinché non ci manchi nulla. Sono loro i veri eroi in questa pandemia. Tutti insieme ne usciremo vittoriosi

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK