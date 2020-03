Ancora nessuna risposta da parte del carcere in Paraguay, che ha già rifiutato 800mila.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ci spiega Spiderman. E da grandi nomi derivano grandi cauzioni, ci insegna invece Ronaldinho. Che per uscire di prigione dal Paraguay dovrà pagare una cifra adeguata al suo valore (neanche fosse una trattativa per il rinnovo di contratto).

Come riportato dai media locali, infatti, i legali del brasiliano stanno tentando in tutti i modi di far uscire il loro assistito (e suo fratello) dal carcere di Asunción, in Paraguay, dove si trova attualmente.

Ronaldinho, la cauzione costa cara: 1,5 milioni di euro

La settimana scorsa sono stati offerti circa 800mila euro, ma il giudice Gustavo Amarilla ha respinto la richiesta di arresti domiciliari tramite cauzione, adducendo come giustificazione il fatto che quella cifra non fosse abbastanza per quella che è la capacità finanziaria dell'ex calciatore di Psg, Milan e Barcellona.

Così la sua difesa è arrivata adesso a offrire l'importo di 1,5 milioni di euro per ottenere la libertà di Ronaldinho. Al momento non è arrivata risposta dalla giustizia paraguaiana. Quando (e se) sarà raggiunto un accordo, il brasiliano sarà trasferito in un piccolo appartamento in Herrera Street, ad Asunción, dove sarebbe costantemente sorvegliato, poiché le autorità del paese temono una sua fuga dal Paraguay.