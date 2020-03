Con la stagione sospesa a causa del dilagare del coronavirus i Reds restano in bilico: l'ex bomber della Nazionale, oggi opinionista, ritiene che se la stagione non sarà conclusa regolarmente nessun titolo potrà essere assegnato.

16/03/2020

Come si concluderà la stagione calcistica 2019/2020? L'emergenza legata al coronavirus non solo ha sospeso tutti i maggiori campionati europei, dalla Premier League alla Serie A, ma ha lasciato anche grande incertezza su quando - e se - le gare che mancavano saranno recuperate. La speranza è che superato il momento critico il calcio possa tornare a riempire le giornate degli appassionati, anche se a porte chiuse, ma al momento non possono purtroppo esistere certezze in merito.

E se la possibilità che EURO 2020 venga rimandato esiste, lasciando così la possibilità a tutti i tornei nazionali di concludere la stagione in estate, sembra chiaro che se questa possibilità non diventasse più percorribile con il passare del tempo andrebbero trovate altre soluzioni: in Italia si è parlato di possibili playoff, di una Final Four tra le prime quattro valida per lo Scudetto, in Inghilterra invece nei giorni scorsi era stata avanzata l'opzione che avrebbe visto assegnato il titolo di campione d'Inghilterra direttamente al Liverpool.

Del resto, guardando la classifica della Premier League al momento dello stop, sembravano esserci ben poche possibilità che l'esito finale sarebbe stato differente: i Reds, primi con ben 25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo a 9 giornate dalla fine, attendevano infatti soltanto la matematica per festeggiare un titolo atteso trent'anni e più che meritato sul campo con 27 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 29 giornate. Dalle colonne del Sun, dove oggi è apprezzato opinionista, l'ex bomber inglese Alan Shearer si schiera però contro questa possibilità: nel caso la stagione non possa essere conclusa regolarmente, per l'ex stella di Blackburn Rovers e Newcastle nessun titolo potrebbe essere assegnato.

Premier League annullata e titolo al Liverpool? Per Shearer è impensabile

Miglior marcatore di sempre nella storia della Premier League - 260 reti dal 1992 al 2006 - Shearer è infatti categorico: il vantaggio accumulato dal Liverpool grazie a un cammino innegabilmente splendido non può bastare per assegnare ai Reds il titolo.

Se - ed è un enorme "se" - la stagione non sarà conclusa allora non esiste la possibilità di avere un vincitore e uno sconfitto. Se non riesci a recuperare le partite che mancano allora non puoi assegnare titoli né considerare la retrocessione di qualcuno.

Per Shearer i punti di vantaggio sul Manchester City sono importanti, ma mancando la matematica certezza della vittoria è impensabile assegnare il titolo. Niente di personale, ovviamente, dato che è lui stesso a sottolineare come concludere l'edizione in corso della Premier League debba essere una priorità, quando ci sarà la possibilità di farlo rispettando la sicurezza di tutti.

È ovvio che nessuno avrebbe potuto riprenderli, ma non riesco a capire come potrebbe essere assegnato un titolo in questa maniera. Hanno bisogno di appena 6 punti per la matematica, ma non li hanno ancora e se tutto dovesse essere sospeso non resterebbe altro da fare se non annullare tutto. Certo il discorso sarebbe stato molto diverso se avessero avuto la certezza della matematica. Annullare la stagione, comunque, deve essere l'ultima possibilità.

Una possibilità che tutti vogliono considerare remota, perché significherebbe che il virus non sarà stato arrestato entro l'estate. Shearer ne è consapevole e non vuole perdere la speranza, ma allo stesso tempo è realista e ritiene che soltanto il tempo potrà fornire una risposta e che in questo momento le priorità siano ovviamente altre.