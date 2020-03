Il portiere del Milan Asmir Begovic ha concesso un'intervista al Mirror in cui ha parlato dell'emergenza Coronavirus e non solo:

Dobbiamo finire la stagione, dev'esserci un modo per deciderla sul campo: Scudetto, retrocessioni, posti Champions. Possiamo giocare ogni 3 giorni, i calciatori possono farcela, ci piace. Ho giocato in Inghilterra... Ora stiamo riposando un po', le squadre saranno in forma. Vedremo cosa sarà deciso. Inanzitutto bisogna tenere sotto controllo il virus e far guarire la gente: prima si chiuderà tutto, prima tutto sarà finito. Partite a porte chiuse? Ci perdono tifosi, giocatori e staff. Il calcio è religione, una cultura, un modo di vivere. Non mi piace quando si parla di stop o porte chiuse, perché i tifosi vogliono vedere le partite. Giocare con San Siro vuoto è stato strano (è successo in occasione di Milan-Genoa 1-2, ndr). Se la squadra di casa va in vantaggio il pubblico ti spinge e sostiene. Non c'era adrenalina, non è stato nemmeno divertente. Preferirei che si ritardasse la ripresa e si tornasse a coinvolgere la gente