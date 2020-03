L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così a La Gazzetta dello Sport dell'emergenza Coronavirus:

Sulla Serie A:

Mi aspetto che il campionato finisca. Bisogna spostare gli Europei e far finire tornei nazionali e coppe. Lo vogliono federazioni, club e TV che hanno pagato i diritti. È giusto terminare ciò che si è cominciato. Dovranno darci un paio di settimane per riprendere il lavoro fisico prima di ripartire a giocare. Ora è stato giusto fermare gli allenamenti, sarebbe stato ancora più giusto fermare molto prima il campionato. La gente non ha capito immediatamente il pericolo, ma una cosa è la gente e un'altra chi ha il potere di decidere e soprattutto ha le informazioni scientifiche per farlo. Amo l'Italia ma in questo Paese le decisioni vengono sempre prese a metà. La scelta di chiudere tutto doveva essere fatta prima e in maniera netta. Spesso qui le persone rispettano le regole quando si mettono paura, come in questo caso. Gli italiani sono geniali ma se vuoi imporgli le cose o lo fai in modo netto o ti sfuggono

Il serbo ha proseguito così:

Capisco che per chi non è abituato e può sembrare un sacrificio, ma per me le precauzioni che ci impongono sono una passeggiata. Ho passato mesi chiuso in una stanza di ospedale tre metri per tre, attaccato a fili e flebo, senza poter neanche aprire una finestra, pensi sia un problema essere in famiglia, a casa, e uscire in terrazzo a fumare una sigaretta? Da mesi uso una mascherina, non abbraccio e non do la mano. Mia moglie Arianna sembra un leone in gabbia: fa l'uncinetto, si alza, lo riprende. Si muove più lei di certi calciatori in campo (ride, ndr). Ho vissuto due guerre, può essere mai un problema stare a casa, sul divano davanti alla TV, o leggere un libro?