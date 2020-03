L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport per parlare dell'attaccante bianconero Paulo Dybala, decisivo nell'ultima partita giocata dai Sarri boys contro l'Inter in un Allianz Stadium senza pubblico a causa dell'emergenza Coronavirus:

Credo che la soluzione migliore per lui sia quella di giocare a ridosso di una prima punta: sa fare assist, sa segnare. Nonostante sia molto generoso non lo vedo molto come prima punta, è uno che apre gli spazi per i compagni di squadra. Per me Dybala è perfetto come raccordo tra centrocampo e attacco