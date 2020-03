Il programma per riportare il brasiliano al top in caso di ripresa del campionato.

di Redazione Fox Sports - 16/03/2020 15:21 | aggiornato 16/03/2020 15:26

Non solo allenamenti mirati, per il recupero di Douglas Costa la Juventus sta studiando un percorso più a 360 gradi, capace di coinvolgere tutti i settori della vita dell'atleta. Tra questi anche l'alimentazione, come spiegato in un'intervista al Corriere Torino dello specialista Patrick Contorno che ha raccontato quale sia il programma di recupero per il brasiliano:

Douglas sta facendo una dieta un po' più importante anche per curare gli infortuni, ha cambiato la sua alimentazione per rimettersi in forma.

Troppi infortuni fino a questo momento hanno condizionato non solo la sua avventura nella Juventus, ma l'intera carriera di Douglas Costa. Il club bianconero vuole affidare a Maurizio Sarri un giocatore tirato a lucido al rientro, possibilmente meno incline agli stop muscolari.