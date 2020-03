Il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei medici, degli Infermieri e di tutto il personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea in questa sfida impegnativa, verrà raccontato dalla Lega Serie A sui propri canali social, attraverso la campagna, patrocinata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile.

Grazie per l'impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano.

Al termine dell'assemblea della Serie A , i club ribadiscono all'unanimità la volontà di portare a termine il campionato, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Il principale risultato di questa videoconferenza tenuta oggi è questo, ribadendo una posizione che i vertici di via Rosellini porteranno anche in vista della riunione di domani convocata dall'Uefa.

