Fulvio Pea, direttore tecnico dei cinesi dello Jiangsu Suning ed ex allenatore - tra le tante - del Sassuolo e della Primavera di Sampdoria e Inter, ha parlato così a Sky Sport 24:

Sono a Nanchino, come responsabile del settore giovanile dello Jiangsu Suning. Ho vissuto questa emergenza sanitaria rinchiuso in casa. Ma se prendete esempio dal rigore cinese, dalla serietà nell'applicazione delle normative, si può tornare alla normalità. È partito tutto con la concomitanza del Capodanno cinese. Tanta gente non si è resa conto che la propagazione involontaria è stata dovuta proprio a quella festività che univa il popolo in manifestazioni di piazza. Ma una volta capito come muoversi, qui è stata messa in piedi una organizzazione inflessibile. Quella che serve da noi