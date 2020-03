DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il pilota dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ha parlato così Sky Sport 24:

So benissimo che questo è un anno importante, per me, non mi nascondo. La Ferrari è da sempre il mio sogno, in tutti i miei ricordi indosso la tuta rossa. È bello essere tra i candidati che ambiscono a quel sedile, ora sta a me: devo fare una stagione al top e conquistarlo