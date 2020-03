Le parole rilasciate dal terzino del Milan a Sky Sport.

di Redazione Fox Sports - 16/03/2020 18:26 | aggiornato 16/03/2020 18:30

Il terzino del Milan Davide Calabria ha raccontato a Sky Sport come sta trascorrendo questi insoliti giorni:

Sto bene. Trascorro le mie giornate penso un po' come tutti, ovvero a casa. Noi calciatori facciamo cose normali, cerchiamo di allenarci un pochino per quello che si può fare. Poi tanta TV e tanto Netflix. Allenamenti? Faccio un giro in bici ogni tanto, sempre con le giuste precauzioni. Poi torno a casa e mi dedico alla parte alta e al corpo libero

Sulla scelta di fermare la Serie A:

Eravamo tutti d'accordo sul fermare il campionato, c'era preoccupazione per la famiglia e chiunque ti sta intorno quando rientri a casa

Sull'amico Cutrone, risultato positivo al Covid-19:

Ha avuto la febbre alta, a 39/39,5 per qualche giorno. Non è stato bene per niente, ha avuto una cosa simile all'influenza, ma per fortuna non ha registrato problemi respiratori"

Sui suoi compagni di squadra: