Il Primo Ministro, Shinzō Abe, non ha intenzione di cancellare le Olimpiadi a causa del coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 14:58 | aggiornato 15/03/2020 15:07

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Giappone tira dritto, forse un po' irrealisticamente. "Tokyo 2020 si farà", è il messaggio di stabilità lanciato al mondo, nonché sunto delle parole di Shinzō Abe. Primo Ministro nipponico e primo sostenitore, anche, delle Olimpiadi che dovrebbero andare in scena quest'estate. In teoria. Per il Giappone non c'è coronavirus che tenga: la diffusione del contagio verrà arginata, e i Giochi Olimpici si svolgeranno come da programma.

Difficile crederlo, in un momento come questo. Perché va ricordato che, mentre il mondo si trova costretto ad affrontare un'enorme emergenza sanitaria, praticamente tutti gli eventi sportivi sono stati annullati. Comprese tante gare di qualificazione a Tokyo 2020. Ma Shinzō Abe non sente ragioni, e non dichiarerà l'emergenza nazionale (nonostante gli oltre 800 casi nel paese). Ecco le sue parole in conferenza stampa: