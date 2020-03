Il primo cittadino di Ferrara si è complimentato col polacco tramite un post pubblicato su Facebook.

15/03/2020

Ne ha rincorsi di peggiori, Thiago Cionek. Avversari rapidi, forti fisicamente, scaltri. A difesa della Spal come di Ferrara: che poi, in fondo, è un po' la stessa cosa. Ma con il campionato fermo e l'Italia chiusa in casa per l'emergenza coronavirus, è difficile trovare spunti per produrre adrenalina. Quella tipica dei centrali rocciosi come il polacco, ruvidi, palla o gamba. Questa volta il numero 4 di Di Biagio è entrato dritto sull'uomo.

E ha fatto bene. Perché nella giornata di ieri, Thiago Cionek ha sventato un furto in pieno centro storico a Ferrara. Fermando il ladro - chissà se in scivolata - e restituendo la refurtiva di una tabaccheria al suo legittimo proprietario. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi del sindaco della città, Alan Fabbri, che si è complimentato pubblicamente con il centrale della Spal tramite un post su Facebook.