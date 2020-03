Il presidente dell'Assocalciatori: "Per ora restiamo a casa, l'UEFA deve rinviare l'Europeo se si vogliono finire i campionati".

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 22:27 | aggiornato 15/03/2020 22:33

Il campionato di Serie A è fermo per via dell'emergenza Coronavirus e dopo gli appelli fatti da molte parti in causa, anche gli allenamenti dei giocatori sono fermi in attesa di vedere quando calerà l'allerta sui contagi.

Di questo ha parlato Damiano Tommasi in collegamento nel programma "Che Tempo che fa": il presidente dell'Assocalciatori ha escluso che la Serie A possa ripartire dopo il 4 aprile, termine momentaneo imposto dal decreto governativo.