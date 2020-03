Per ragioni burocratiche, il campionato italiano non può slittare oltre la data in cui si chiudono i bilanci di tutti i club. E la cosa potrebbe avere ripercussioni sul Fair Play Finanziario.

15/03/2020

La priorità dei vertici del calcio italiano al momento è capire come (e se) riprendere il campionato di Serie A dopo la sospensione decisa ufficialmente dal Governo almeno fino al prossimo 3 aprile per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Ma secondo la ricostruzione di Sky Sport, c'è un limite temporale oltre il quale non si potrà andare per ragioni economiche e burocratiche: quello del 30 giugno, che corrisponde alla data in cui vengono chiusi i bilanci di quasi tutti i club.

L'impatto economico della sospensione si farà sentire per tutte le società ma se si andasse oltre quel giorno i problemi si moltiplicherebbero dato che la chiusura del bilancio è un momento fondamentale per gli equilibri contabili di ogni squadra, legata anche ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Il campionato di Serie A dovrà finire entro il 30 giugno

Senza contare il caso che creerebbe sul calciomercato per via dei contratti che scadono in quel momento, le difficoltà nel ripensare agli aspetti amministrativi come gli affitti degli stadi, gli sponsor e le assicurazioni per i calciatori che hanno tutti scadenza 30 giugno.

Oltrepassare questa immaginaria linea rossa vorrebbe dire stravolgere accordi fissati da tempo e quindi sconvolgere ogni tipo di equilibrio, non solo per le grandi ma per ogni società di Serie A. Che ora aspetta di capire come ripartire, come spiegato da Gravina ai microfoni di Sportmediaset XXL.