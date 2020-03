Come riportato da Arena Desportiva, CR7 si è posto in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19 in Portogallo.

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 08:12 | aggiornato 15/03/2020 08:19

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo. E anche il Portogallo, lo scorso venerdì, ha dichiarato “lo stato di emergenza in tutto il paese, mettendo i mezzi della protezione civile e le forze di sicurezza e i servizi in allerta” tramite un comunicato congiunto del Ministero degli Interni e della Salute. Per questo uno dei grandi simboli nazionali come Cristiano Ronaldo si è già posto in prima linea per combattere la diffusione del contagio.

Come riportato da Arena Desportiva (e poi rilanciato da Marca in Spagna), infatti, dalla prossima settimana tutti gli hotel "Pestana CR7" - catena di alberghi di proprietà dello juventino - verranno trasformati in ospedali che potranno essere utilizzati gratuitamente. Sarà lo stesso Ronaldo a pagare dottori, infermieri e tutti gli addetti ai lavori che opereranno all'interno delle strutture. Un gesto lodevole, la cui importanza può essere ben recepita qui in Italia, dove i reparti di terapia intensiva rischiano seriamente il collasso.