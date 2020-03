L'ex team principal dell'HRC ha parlato di Valentino, tra presente e passato.

Dall'esordio in Ducati agli anni d'oro in HRC. Livio Suppo ne ha visti e vinti tanti, di motomondiali. Entrato in MotoGP nel 2006 con la rossa delle due ruote, Suppo è passato in Honda nel 2009 diventando il primo team principal europeo nella storia del marchio giapponese. Ha creduto in Marquez a tempo debito, in Stoner "con un anno di ritardo", ammette. Ma in ogni caso ha scritto pagine importanti della storia recente di questo sport.

Storia che ha vissuto sempre - mai nello stesso team, ma sempre nello stesso paddock - in contemporanea a Valentino Rossi. E proprio del pesarese ha parlato in un estratto dell'intervista a motorsport.com. Ecco le parole di Suppo:

Valentino continua a divertirsi e ad essere competitivo. Se dovesse ritirarsi in base alle sue prestazioni allora dovrebbe farlo più di metà schieramento. Rossi va ancora forte e non è assolutamente ridicolo. Il fatto che continui a divertirsi e a far registrare prestazioni superiori alla maggior parte degli altri piloti in pista, per me giustifica il fatto che corra ancora. Andare forte come va lui a 41 anni non è scontato. Vale è rimasto competitivo. Poi, sul proseguire o meno, dipenderà sempre dal livello delle sue performance. Se quest'anno dovesse ritrovarsi fuori dai primi 5... anche se lui potrebbe dire: "Non mi interessano più i risultati, voglio solo divertirmi a correre". Allora potrebbe anche continuare.

La "guerra" tra Rossi e Marquez

