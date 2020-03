Il dottor Marchesi sull'allenatore rossoblu: "Sarebbe rimasto ma nelle sue condizioni non può rischiare: ora è a Roma ed è tranquillo".

di Daniele Minuti - 15/03/2020 10:40 | aggiornato 15/03/2020 10:45

Il mondo dello sport, come qualsiasi altro lato del nostro pianeta, sta reagendo all'allerta Coronavirus e sono arrivati aggiornamenti anche sulla situazione relativa all'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico ha annunciato in estate di essere malato di leucemia e nonostante le cure stiano procedendo bene, ovviamente l'emergenza dei contagi da Covid-19 deve farlo stare sull'attenti per evitare ripercussioni dato che il suo percorso non è ancora terminato.

Nonostante sia un combattente nato, per questo motivo Mihajlovic è dovuto sottostare al parere dei medici e lasciare l'Emilia-Romagna che è una delle zone più colpite dal virus nel nostro paese. Come confermato da membri dello staff medico.

Mihajlovic è a Roma per allontanarsi dall'emergenza Coronavirus

Mihajlovic, il dottor Marchesi: "Lo abbiamo convinto a lasciare Bologna"

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sportday, il dottor Marchesi (che fa parte dei collaboratori sanitari di Mihajlovic al Bologna) ha rivelato che il serbo aveva intenzione di non andare via dalla città.