Liverpool, Klopp: "Non capisco come l'Atletico possa giocare così..."

Finire il campionato senza tifosi? Nessuno vuole giocare senza pubblico, se vincessimo la Premier con lo stadio vuoto sarei distrutto per chi non può essere lì con noi. Senza tifosi Anfield è triste e finché una decisione non sarà presa, dovremo adattarsi: ma quando succederà festeggeremo sicuramente il titolo con loro.

Anche se si tratta di un problema infinitamente minore a quello dell'emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo, i tifosi del Liverpool devono fronteggiare la beffa di non poter festeggiare il titolo in Premier League che manca da 30 anni per colpa della sospensione del torneo.

