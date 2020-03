Accordo raggiunto fra il club capitolino e lo spagnolo, che si legherà alla squadra biancoceleste per i prossimi 5 anni.

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 19:07 | aggiornato 15/03/2020 19:12

Il campionato italiano sarà anche fermo ma le società di Serie A continuano a lavorare per il futuro, in particolare la Lazio che in queste ore ha trovato finalmente l'accordo per il rinnovo contrattuale di Luis Alberto.

Lo rivela Sky Sport, secondo cui l'intesa fra il club e lo spagnolo sarebbe arrivata sulla base di un prolungamento fino al 2025 con l'ingaggio del fantasista che dovrebbe addirittura raddoppiare superando i 3 milioni di euro annui più bonus. Tanto quanto gli altri top player capitolini, Immobile e Milinkovic-Savic.

Nessuna clausola rescissoria per Luis Alberto, uno dei migliori della Lazio nell'incredibile campionato biancoceleste fermato solamente dalla sospensione per via dell'emergenza sanitaria. Manca solamente la firma con la Lazio, in attesa di poter finalmente tornare in campo in una situazione più tranquilla.