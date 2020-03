Penso che dovremmo smetterla di esaltarlo sempre solo per alcune giocate, poi a essere decisivi sono i dettagli. Skriniar è un bravissimo marcatore ma con l'attaccante lontano va in confusione. Lo avete visto nelle partite con Barcellona e Lazio, anche con la Juventus doveva fermare il cross di Matuidi che però gli passa a un centimetro. Lui toglie il piede..."

L'ex difensore della Sampdoria veniva da prestazioni esaltanti nella gestione Spalletti ma nel modulo a 3 di Conte è sembrato meno a suo agio di altri compagni di reparto come De Vrij. Per questo motivo sono arrivate le critiche di Paolo Di Canio da Sky Sport, commentando il gol di Ramsey nella sfida dell' Inter con la Juventus.

Prima della sospensione del campionato, l' Inter aveva appena perso il trono come miglior difesa della Serie A (e con una partita in meno della Lazio) per via delle due reti subite nel Derby d'Italia contro la Juventus. E alcuni hanno puntato il dito contro Milan Skriniar.

