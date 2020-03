Il direttore generale del Circus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sports.

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 10:51 | aggiornato 15/03/2020 10:59

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La Formula 1 ragiona e programma. Perché il coronavirus, di fatto, ha cancellato la prima gara in Australia (che sarebbe andata in scena questa mattina alle 6, ora italiana) e rinviato anche i Gran Premi di Bahrain, Vietnam e Cina. Per ora solo slittati a maggio, ma a forte rischio cancellazione. Un'ipotesi concreta che trova riscontro anche nelle parole di Ross Brawn.

Ai microfoni di Sky Sports UK, infatti, il direttore tecnico di Liberty Media ha aperto alla possibilità di un mondiale a 18 gare (inizialmente ne erano previste 22). L'obiettivo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quello di partire dal 7 giugno a Baku e poi recuperare più avanti anche il gp della Cina. Ecco le parole di Brawn: