L'ex Manchester United: "Finalmente hanno preso la decisione giusta, tutti giocavano e a noi dicevano di continuare. Il calcio è solo uno sport".

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 17:28 | aggiornato 15/03/2020 17:32

Una volta scattata l'emergenza Coronavirus, i campionati di quasi tutti i paesi europei si sono fermati compresi quelli in Inghilterra dalla Premier League in giù. Ma le modalità della decisione proprio non sono piaciute a Wayne Rooney.

I tornei inglesi infatti sono stati bloccati solo dopo i primi casi di positività nella Premier (Arteta e Hudson-Odoi), motivo per cui Rooney ha duramente criticato le tempistiche in un articolo per il Times.

Finalmente hanno preso la decisione giusta dopo l'assemblea, sembravano voler trattare i giocatori in Inghilterra come cavie. Il resto dello sport si fermava mentre a noi dicevano di continuare. Il Derby County si è allenato aspettando il discorso di Johnson, fortunatamente poi abbiamo sospeso la stagione: il calcio è solamente uno sport.

Parole molto chiare quelle di Rooney che si trova ora al Derby County. L'articolo si è chiuso con una riflessione sulle mosse future del mondo del calcio dopo la fine della crisi (si spera breve) legata al Covid-19.