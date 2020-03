Il difensore argentino ha tranquillizzato tutti sui social: "Sto molto bene". La società ha poi comunicato che i tesserati positivi al Covid-19 sono 5.

di Redazione Fox Sports - 15/03/2020 12:37 | aggiornato 15/03/2020 14:10

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

AGGIORNAMENTO del 15/03 ore 14:00 - Aumenta subito il numero di contagiati in casa Valencia. Il club ha comunicato che 5 tesserati (tra calciatori e staff) sono risultati positivi al coronavirus, ecco la nota ufficiale:

Il Valencia CF comunica si aver riscontrato cinque casi di tesserati positivi al coronavirus (COVID-19) tra membri dello staff e giocatori della prima squadra. Tutti sono a casa in buona salute, per cui hanno adottato delle misure di isolamento domiciliare. Oltre alle informazioni che forniremo nelle prossime ore, il club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione affinché l'intera popolazione rimanga a casa, continuando a seguire tutte le misure igieniche e di prevenzione già note a tutti i cittadini. Allo stesso modo, il Valencia CF rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei lievi casi di infezione da coronavirus che si trovano in isolamento domestico.

Primo caso di coronavirus per la Liga spagnola. Ezequiel Garay, difensore centrale del Valencia, è infatti risultato positivo al Covid-19. Per evitare facili collegamenti, va detto che l'argentino non era neanche in panchina per la doppia sfida di Champions League contro l'Atalanta, in quanto ai box per la rottura del legamento crociato dallo scorso 2 febbraio. Con un post pubblicato su Instagram, Garay ha tranquillizzato tutti. Ecco le sue parole.