Match scudetto in Turchia, Obi Mikel out: "Nella vita c’è altro"

Match scudetto in Turchia, Obi Mikel out: "Nella vita c’è altro"

Oltre a questo, i tifosi di casa che hanno potuto festeggiare una nettissima vittoria per 7-1 hanno deciso anche di esporre uno striscione con scritto "Siamo tutti "infetti" col calcio e moriremo per lo Zenit" .

Il calcio Russo non si è (ancora) fermato nonostante l'emergenza Coronavirus che ha bloccato lo sport in gran parte del pianeta e una delle partite di questo turno è stata Zenit San Pietroburgo-Ural terminata 7-1 per i padroni di casa.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK