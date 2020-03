C'è anche John Cena in questo show senza pubblico direttamente dal centro di formazione delle stelle della World Wrestling Entertainment.

di Marco Ercole - 14/03/2020 10:35 | aggiornato 14/03/2020 11:39

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La puntata è particolare, non potrebbe essere altrimenti. Anche il mondo del wrestling, capace di portare decine di migliaia di persone nei suoi show settimanali, non può far altro che piegarsi all'emergenza globale del Coronavirus. Così SmackDown si è tenuto al Performance Center di Orlando, casa degli allenamenti delle stelle WWE, ovviamente senza pubblico.

Un'atmosfera surreale, ma necessaria, a cui partecipa anche John Cena, annunciato come da programma per la costruzione del suo match a WrestleMania 36 (ancora non ufficialmente annullata) contro Bray Wyatt.

WWE SmackDown 13 marzo 2020

Ma partiamo adesso con il nostro consueto racconto, fatto di WWE News e Highlights dello show, qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Triple H dà il benvenuto al Performance Center

The Game descrive la natura speciale del WWE Performance Center e accoglie l'universo WWE in una inedita puntata di SmackDown.

Alexa Bliss e Nikki Cross vs Sasha Banks e Bayley

Dopo che Paige ha riscontrato problemi di viaggio, Alexa Bliss e Nikki Cross emergono per sfidare la campionessa femminile di SmackDown, Bayley e Sasha Banks.

Roman Reigns si prepara per affrontare Goldberg a WM36

The Big Dog si siede con Michael Cole per discutere del suo incontro WrestleMania contro Goldberg e di quanto l'Universal Championship significhi per lui.

John Morrison e The Miz si autocelebrano

Pochi istanti dopo il replay della SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match, The Miz e John Morrison spiegano la loro grandezza.

Rob Gronkowski sta arrivando in WWE?

Tra le voci secondo le quali il tre volte campione del Super Bowl Rob Gronkowski potrebbe unirsi alla WWE, Mojo Rawley è eccitato quando annuncia che The Gronk sarà a SmackDown la prossima settimana!

Daniel Bryan vs Cesaro

Dopo essere stato in disaccordo con il campione intercontinentale Sami Zayn nel backstage, Daniel Bryan si ritrova in un duro match contro Cesaro.

King Corbin vs Jeff Hardy

Jeff Hardy ritorna a SmackDown per confrontarsi con il sovrano regnante della WWE.

John Cena a confronto con Bray Wyatt

Il 16 volte campione del mondo ritorna a SmackDown in vista della sua resa dei conti a WrestleMania contro "The Fiend", per poi confrontarsi con lo stesso Bray Wyatt.