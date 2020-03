Nonostante la pandemia dichiarata a causa del coronavirus, il manager del daghestano conferma - al momento - il match con El Cucuy.

A prescindere dall'evolversi della situazione legata al coronavirus, a detta di Ali Abdelaziz Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson si farà comunque. Incredibilmente, il manager del campione pesi leggeri UFC ha confermato l'incontro del 18 aprile prossimo, e questo nonostante continuino ad annullare eventi su eventi tra Formula 1, Moto GP, calcio - con tutti i massimi campionati europei e non solo del tutto fermi - e tantissimi altri sport. Una situazione che è figlia, probabilmente, della visione americana del COVID-19, con gli Stati Uniti che contano attualmente quasi 1300 casi di positività confermati e 31 morti soltanto a Washington.

Dati che fanno riflettere, senza se e senza ma, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha dichiarato lo stato d'emergenza e si è detto pronto ad utilizzare pieni poteri federali per affrontare l'emergenza pandemica del coronavirus nel suo paese. Il 45esimo presidente della storia USA ha successivamente affermato - in un post autocelebrativo sulla propria politica - che le morti totali non hanno attualmente superato le 40 unità. Insomma, aria pesante anche in terra a stelle e striscie, con le manifestazioni sportive legate alle MMA che potrebbero fermarsi anche sul fronte UFC come già accaduto con Combate Americas e, oltreoceano, con One FC e Ares FC.

Ali Abdelaziz che però si è comunque sobbarcato la responsabilità di dare la sua conferma per quanto riguarda UFC 249, e questo nonostante la situazione sia in continua evoluzione e con eventi importantissimi come Wrestlemania in forte rischio. UFC, dal canto proprio, qualche giorno fa aveva comunicato lo spostamento di alcuni eventi all'UFC Apex in quel di Las Vegas, con la card di questo weekend che si terrà a Brasilia a porte rigorosamente chiuse. Intanto, però, il manager di Khabib ha detto la sua attraverso un post sul proprio profilo Twitter.

Ragazzi, Khabib vs sunglasses - riferimento alla conferenza stampa pre-UFC 249, ndr - si farà il 18 aprile prossimo. UFC troverà sempre una via con o senza fan, il match si farà perché la gente a casa ha bisogno di intrattenimento.

Intanto mentre UFC conferma gli eventi seppur a porte chiuse, la concorrenza non è dello stesso avviso. Lampante l'esempio di Bellator 241, con la promotion che ha posticipato l'evento a poche ore dal suo svolgimento - comunque a porte chiuse - attraverso un comunicato rilasciato dal presidente Scott Coker. In super-sintesi, il n.1 della promotion statunitense ha affermato come la salute e la sicurezza di ognuno resterà la priorità per quanto riguarda la sua promotion, con Coker che si è poi scusato con il partner di broadcasting DAZN chiarendo però come fosse la miglior decisione possibile da prendere in questo momento.