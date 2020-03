Evelina Christillin, componente dell'Esecutivo, rivela: "Vogliamo far concludere campionati e coppe, con gli Europei nel 2021".

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 17:18 | aggiornato 14/03/2020 17:23

Ogni giorno che passa il rinvio di Euro2020 sembra sempre più probabile con la maggior parte dei campionati calcistici del continente che si sono fermati per via dell'emergenza Coronavirus in questa settimana.

A confermare l'ipotesi è Evelina Christillin, membra dell'Esecutivo dell'UEFA, che in un'intervista rilasciata al Mattino ha spiegato che la Federcalcio internazionale sta lavorando per lo slittamento di Euro2020.

Stiamo lavorando per il rinvio, penso che dovremo far concludere campionati e coppe in estate per poi far disputare gli Europei nel 2021.

Questa è anche la posizione di molte leghe Nazionali, motivo per cui (che si riescano a ricominciare i campionati o meno) i primi campionati Europei itineranti della storia del calcio non si dovrebbero disputare nell'estate del 2020.