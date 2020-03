Niente torneo, ma un match improvvisato con la squadra dell'ex presidente di un club paraguaiano. La detenzione del brasiliano è sempre più virale.

di Antonio Gargano - 14/03/2020 12:16 | aggiornato 14/03/2020 12:21

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In attesa di capire se parteciperà davvero al torneo del carcere di Asuncion, Ronaldinho scalda i motori in una partitella con gli altri detenuti. Nella sfida impari sul campetto d'asfalto della struttura, il Pallone d'Oro 2005 non ha rivali e si assicura la vittoria senza nessun problema. Il match finisce 11-2 per la sua squadra e il brasiliano viene anche premiato come miglior giocatore della partita.

Pochi dubbi anche prima della partitella, visto che Ronaldinho non era stato nemmeno arruolato tra i calciatori improvvisati nel carcere paraguaiano. Inizialmente non "convocato" per mantenere l'equilibrio tra le due squadre, l'ex calciatore di Barcellona e Milan stava chiacchierando con un membro della polizia penitenziaria e avrebbe dovuto indossare i panni dello spettatore di altissimo livello.

Proprio in quel momento, però, viene convinto a scendere in campo per rinforzare, e di tanto, la squadra allestita da Fernando Gonzalez Karjallo, ex presidente dello Sportivo Luqueno e in stato di detenzione nella stessa struttura. L'acquisto last-minute dell'ex dirigente mette la firma su 5 degli 11 gol segnati e fornisce 6 assist ai compagni di squadra, dimostrando la sua palese superiorità.

Ronaldinho gioca, segna e fa assist nella partitella del carcere di Asuncion: la sua squadra vince 11-2

Ronaldinho-show in carcere: partitella con 5 gol e 6 assist

La partitella giocata da Ronaldinho non era valida per l'ormai noto torneo del carcere di Asuncion, al quale il brasiliano, al momento, non dovrebbe partecipare se non con il vincolo di non poter segnare. Un vantaggio comunque importante per la squadra che eventualmente potrà contare sulle sue qualità. Il premio in palio per i vincitori della competizione è un maiale arrosto da 15 kg.

La corsa per assicurarsi l'ex numero 10 della Seleçao sarà comunque agguerrita, soprattutto dopo aver visto le prestazioni nella partitella. Boato, poi, quando Dinho ha messo a sedere l'ex deputato paraguaiano Miguel Cuevas, in carcere per corruzione.

Coronavirus, Ronaldinho ha effettuato il test

Anche se l'attenzione per la detenzione di Ronaldinho si è per ora limitata al suo impatto sul campetto d'asfalto, l'ex calciatore si è anche sottoposto al test per la positività al Coronavirus. Dopo le analisi effettuate nelle prime ore del suo arrivo in carcere, il brasiliano è risultato negativo, così come suo fratello Roberto, con il quale sta scontando la pena per aver varcato i confini del Paraguay con dei passaporti falsi.