Il campionato della prossima stagione si giocherebbe infatti a 22 squadre, con la promozione automatica di Leeds e West Bromwich Albion dalla Championship (attualmente prima e seconda). La scelta sarebbe sensata visto il distacco del Liverpool dalla seconda, anche se sarebbe davvero particolare vedere la formazione di Klopp tornare a vincere un campionato dopo così tanto tempo senza probabilmente avere neanche la possibilità di festeggiarlo come meriterebbe. Il tutto in attesa di conferme ufficiali che dovrebbero arrivare dopo il consiglio straordinario della Federcalcio inglese di lunedì.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK