Il portiered del Napoli: "Volevo rientrare in Colombia con la famiglia ma non ci siamo riusciti, ora aspettiamo novità".

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 18:52 | aggiornato 14/03/2020 18:57

Sono giorni complicati per gli italiani e chiunque si trovi sul territorio nazionale, per le limitazioni imposte dal governo per combattere i contagi da Covid-19. A pagarne le conseguenze è stato anche David Ospina.

Il portiere del Napoli ha parlato in un'intervista rilasciata ai microfoni di ESPN dell'emergenza Coronavirus: Ospina ha spiegato che è stato molto vicino a tornare in patria ma che non è potuto volare via con la sua famiglia.