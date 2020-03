L'allenatore non vuole che i suoi calciatori smettano di lavorare nonostante lo stop alle competizioni in Inghilterra.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 16:35 | aggiornato 14/03/2020 16:40

Il calcio inglese si è ufficialmente fermato per via dell'emergenza Coronavirus, con sia il campionato di Premier League che quello di Championship che sono sospesi fino a nuovo ordine. Uno stop che però non piace a Marcelo Bielsa.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'allenatore del Leeds non è fra quelli che ha dato l'ok allo stop degli allenamenti per le prossime due settimane e vorrà che i suoi giocatori lavorino regolarmente nonostante le competizioni siano ferme.

I Whites sono in testa alla Championship e vicini al ritorno in Premier League, motivo per cui Bielsa non vuole che i calciatori perdano la forma in caso di una ripartenza del campionato. Una notizia appresa con poca felicità sia dalla rosa che dallo staff medico, in attesa di capire se la riunione straordinaria della FA di lunedì imporrà lo stop anche degli allenamenti.