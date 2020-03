Ecco il pensiero del presidente federale sulla gestione dell'emergenza coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 11:53 | aggiornato 14/03/2020 12:00

L'Italia, per prima in Europa, ha dovuto fare i conti con un'emergenza che ne sta mettendo a dura prova il sistema sanitario e l'economia. L'epidemia di coronavirus è arrivata come un fulmine a ciel sereno sopra il Bel Paese che, nel giro di un paio di settimane, ha visto stravolte le proprie abitudini. Tra queste - di riflesso - è rientrato anche il calcio. Nel caos dei primi giorni del contagio, Figc, Coni e Lega Serie A hanno preso diverse scelte in contraddizione tra loro prima di sospendere il campionato.

Di questo e della gestione dell'emergenza ha parlato il presidente federale, Gabriele Gravina, ai microfoni del Messaggero:

Nessuno si sarebbe mai aspettato di dover affrontare un’emergenza così. Sono state ore convulse, ho sempre lavorato di concerto con le istituzioni, rappresentando ai club e al Consiglio Federale quelle che erano le istanze del Governo. Non è stato facile.

Perché nessuno sembrava volersi prendere responsabilità? Gravina risponde così:

La Figc si è assunta l’onere di far convergere tutti verso l’unica soluzione credibile. La prova di maturità e responsabilità del calcio italiano è sotto gli occhi di tutti.

Euro 2020 va posticipato:

Aspettiamo la riunione (dell'Uefa, ndr) di martedì e la proposta del Presidente Ceferin, abbiamo sostenuto per primi che il calendario internazionale dovesse subire una rivisitazione. Tenuto conto del livello avanzato delle competizioni di club, bisogna prima facilitare la conclusione dei campionati e delle coppe.

L'obiettivo è portare a termine la Serie A:

Il nostro primo obiettivo, compatibilmente con la situazione generale del Paese, è concludere il campionato secondo programma, altrimenti ho avanzato tre scenari su cui discutere nell’immediato futuro. È bene chiarire una cosa: ho chiesto alle Leghe di discuterne al loro interno, ma è la Figc, applicando ciò che riconosce lo Statuto, che prenderà una decisione definitiva.

Infine, una battuta sull'ipotesi playoff e playout: