Dopo aver scoperto la positività del giocatore viola al Covid-19, i friulani dovranno restare in autoisolamento all'interno delle loro abitazioni.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 08:14 | aggiornato 14/03/2020 08:19

Come appreso nella giornata di ieri, anche Dusan Vlahovic è risultato positivo al coronavirus. L'attaccante della Fiorentina si è andato ad aggiungere ai cinque giocatori della Sampdoria (Gabbiadini, Colley, Ekdal, Thorsby e La Gumina) e a Daniele Rugani, diventando così il settimo giocatore di Serie A contagiato dal Covid-19. Comunque il serbo sta bene, ed è ciò che conta. Nonostante questo, però, potrebbe aver diffuso l'infezione alle persone con cui è venuto in contatto. E tra loro ci sono anche i calciatori dell'Udinese.

Domenica scorsa, infatti, è andato in scena il recupero della 26a giornata di campionato tra i bianconeri e la viola. Partita che Vlahovic ha giocato da titolare restando in campo per tutti i 90' minuti. Per questo la società friulana ha comunicato di aver messo in quarantena tutta la prima squadra. Ecco la nota ufficiale dell'Udinese: