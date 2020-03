Los Millonaros hanno deciso di non scendere in campo in Copa de La Superliga. Ecco il comunicato ufficiale del club.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 15:43 | aggiornato 14/03/2020 15:48

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il coronavirus ferma anche il River Plate. Dopo aver terminato il campionato argentino nel peggiore dei modi (sorpasso Boca all'ultima giornata e titolo perso per 1 punto a favore dei rivali di sempre), Los Millonaros preferiscono non voltare subito pagina. Come spiegato dalla società tramite un comunicato ufficiale, infatti, Gallardo e i suoi non scenderanno in campo questa sera (ore 21:45) per la prima giornata della Coppa di Lega. E resteranno fermi fino a nuovo ordine.

Una scelta saggia, precauzionale, che prende in seria considerazione i rischi comportati dalla diffusione del contagio di Covid-19. Chissà che non sia d'esempio per altre società. Intanto, la partita contro l'Atlético Tucumán in programma stasera è da considerarsi annullata. Ecco la nota del River Plate: