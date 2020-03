I contagi da Coronavirus continuano a spaventare l'Italia e con essa anche il mondo dello sport viene toccato. Ne ha parlato anche l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Cesare Prandelli.

L'allenatore ha parlato ai microfoni di Lady Radio della situazione che sta preoccupando il pianeta e Prandelli ha rivelato che purtroppo la pandemia da Covid-19 lo ha toccato anche negli affetti personali.

In questi momenti dobbiamo solo accettare la realtà, ho già perso alcuni amici tifosi della Fiorentina per colpa di questo virus ed è ancora più drammatico perché i loro familiari non hanno avuto la possibilità di stargli vicini. Solo restando a casa possiamo aiutare gli altri, in un paese come Orzinuovi il focolaio è scoppiato per una partita a bocce. Ho dei parenti in quarantena a casa. Lo sport? Tutti dobbiamo fare un passo indietro e fermarci, forse abbiamo chiuso l'Italia una settimana dopo il momento giusto.