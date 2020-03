Quando le sue parole sono rimbalzate qui in Italia, hanno scaturito un'inevitabile ondata di indignazione lungo tutto lo stivale. Chiuso in casa, mentre i reparti di terapia intensiva scoppiano e gli italiani muoiono. Una scusa geniale. Ciro Immobile , attaccante della Lazio , si è fatto portavoce di milioni di connazionali rispondendo al dott. Jessen con questa storia su Instagram:

Questo potrebbe sembrare un po' razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il coronavirus sia una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta.

