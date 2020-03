In questi giorni difficili è confrontante vedere la solidarietà di tante persone: oggi ringrazio i coniugi Bonucci per la loro donazione, spero di poterli incontrare a emergenza finita come tutti gli altri benefattori.

Come riportato da Calcio & Finanza, questo gesto è stato rivolto anche come segno di riconoscenza verso il personale sanitario che nel 2016 operò e salvò la vita al figlio della coppia, Matteo, allora di soli 2 anni. A ringraziare Bonucci è stato anche l'assessore della sanità piemontese, Luigi Icardi.

Continuano le manifestazioni di solidarietà partite dal mondo dello sport per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Italia, con l'ultimo giocatore della Serie A ad esporsi che è stato Leonardo Bonucci .

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK