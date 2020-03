Il presidente della Juventus ha lanciato questa frecciata al patron biancoceleste durante la riunione di Lega.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2020 08:57 | aggiornato 14/03/2020 09:07

Scontro frontale, a distanza di sicurezza. Anzi, meglio, dietro uno schermo. È quanto successo ieri durante l'assemblea (in videoconferenza) di Lega tra Agnelli e Lotito. Nulla di troppo serio, in realtà. Tanto che "le risate degli altri presidenti hanno finito per spegnere la tensione", scrive il Corriere dello Sport. Eppure qualcosa è successo.

Riavvolgiamo il nastro alla giornata di ieri, venerdì. Un giorno importante per il mondo del pallone nostrano che si è tradotto in un verdetto per certi versi ottimistico e sorprendente. I vertici del calcio italiano, in accordo con i presidenti della Serie A, hanno concordato che è priorità assoluta concludere il campionato entro il 30 giugno. Di fatto - dice la Lega -, una volta terminata l'emergenza coronavirus le squadre torneranno in campo per portare a termine la stagione.

La frecciata di Agnelli a Lotito

Per questo verrà chiesto di spostare gli Europei all'anno prossimo, trasformandoli da Euro 2020 a Euro 2021. E per questo, inoltre, alcuni patron vorrebbero già annullare lo stop alle attività sportive. Secondo Lotito, appoggiato da De Laurentiis, tutte le squadre dovrebbero riprendere immediatamente le sedute d'allenamento. Parere che non trova il favore di diverse società (per esempio il Milan ha prorogato lo stop fino al 23 marzo), tra cui la Juventus.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Agnelli avrebbe lanciato questa frecciata al presidente della Lazio:

Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori.

Una battuta sarcastica, alla quale Lotito avrebbe risposto volentieri. Se non fosse per le risate degli altri patron di Serie A, abili a sdrammatizzare in tempo impedendogli di ribattere. Ma la sensazione è che non sia finita qui.