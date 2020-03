In ultimo il comunicato si chiude con un messaggio da parte della dirigenza e dell'allenatore, con la speranza di attuare tutte le disposizioni fatte dal governo per arginare gli ormai tantissimi contagi.

Con il resto del comunicato, la Sampdoria spiega quali saranno i prossimi movimenti sia del club che del resto dei dipendenti che si trovano attualmente in quarantena in attesa di capire se anche loro sono stati contagiati.

La Sampdoria comunica che Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e il dottor Baldari sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19 risultando tutti positivi. Hanno presentato lievi sintomi e il test ha confermato la diagnosi. Sono tutti in buona salute e sono nelle loro case di Genova.

