La fidanzata di Rugani: "Non abbiamo idea di come sia avvenuto il contagio"

La fidanzata di Rugani: "Non abbiamo idea di come sia avvenuto il contagio"

Le attività sportive del Leganes rimarranno ferme fino a che non ci sarà la conferma definitiva che nessuno fra calciatori o membri dello staff ha contratto il virus, mentre Ortega è stato dimesso dall'ospedale quasi subito e continuerà l'isolamento volontario nella propria abitazione dove si trova al momento in buone condizioni fisiche.

Nella nota infatti la società spagnola chiarisce che né staff tecnico né giocatori hanno avuto contatti stretti con Ortega, in ogni caso però tutti i dipendenti che li hanno avuto sono stati messi in quarantena.

Martin Ortega ha infatti effettuato il tampone risultando positivo al Covid-19 , motivo per cui la società spagnola ha immediatamente interrotto gli allenamenti come spiegato dalla nota rilasciata sul proprio sito ufficiale.

Anche la Liga comincia a fare i conti con i casi di Coronavirus: attualmente il Real Madrid si trova in quarantena per via di un caso di positività riscontrato in uno dei membri della rosa della squadra di pallacanestro dei Blancos, oggi arriva l'annuncio da parte del Leganes sul proprio direttore generale.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK