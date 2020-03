Juventus, Dybala: "Sto bene, sono in isolamento volontario"

L'attaccante argentino tranquillizza tutti sui suoi account social.

di Redazione Fox Sports - 13/03/2020 16:37 | aggiornato 13/03/2020 16:42

All'indomani dell'uscita della vergognosa fake news circolata in Sudamerica - arrivata fino in Italia - sulla positività al Coronavirus di Paulo Dybala, lo stesso attaccante della Juventus ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio pubblicato sui propri account social:

Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e che sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene

Dybala, così come tutti i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico (in tutto 121 persone alla Juventus), è in quarantena dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al Covid-19. Anche il difensore è in buone condizioni dopo qualche linea di febbre che ha fatto scattare il campanello d'allarme. Rugani è stato il primo giocatore di Serie A risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Successivamente la Samp ha reso nota la positività di Manolo Gabbiadini.